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Тихонов: игра с "Балтикой" для "Зенита" может получиться очень непростой

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Экс-игрок "Спартака" и самарских "Крыльев Советов" Андрей Тихонов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между "Балтикой" и "Зенитом".
Фото: ФК "Енисей"
"Эта игра может получиться для "Зенита" очень непростой. Скорее всего, сине-бело-голубые увезут домой свои три очка, однако победа вряд ли будет крупной, да и "Балтика" свой гол должна забить", – сказал Тихонов Metaratings.ru.

Матч между "Зенитом" и "Балтикой" состоится сегодня, 4 ноября, в Калининграде в 19:00.

"Балтика" идет на 15-м месте в РПЛ. У калининградцев 11 очков в 13 матчах.

"Зенит" идет вторым, набрав 26 очков за 13 туров чемпионата России.

В этом сезоне "Зенит" и "Балтика" дважды играли с друг другом. Один раз победили калининградцы. В другом матче победу одержали петербуржцы.


Зенит Тихонов Балтика
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