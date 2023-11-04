"В настоящее время в таблице сильная конкуренция, поэтому каждые три очка нам нужно выгрызать. Мы стремимся вернуть то, что потеряли — позиции и очки", — сказал Зиньковский.
"Спартак" начал нынешний сезон чемпионата России с трёх побед, а затем выдал отрезок не из самых лучших матчей, опустившись по итогам 13 матчей на седьмую строчку. У команды уже пять поражений, что лишь на одно больше, чем по итогам всего прошлого сезона РПЛ.
Источник: "Чемпионат".
Зиньковский: "Спартак" стремится вернуть то, что потеряли — позиции и очки
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о целях команды в ближайших матчах.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ