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А. Горшков: сомнений не было, что "Зенит" не уступит свои позиции

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Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК «Зенит»
"В принципе сомнений и не было, что "Зенит" не уступит свои позиции. Возможно, был момент в этом чемпионате, когда представилась возможность для конкурентов, но теперь команда Сергея Семака набирает очки и обретает уверенность", — сказал Горшков.

Напомним, действующий чемпион России не совсем удачно начал нынешний сезон РПЛ, отпустив вперёд другие команды. Однако ближе к середине чемпионата "Зенит" набрал форму и вернулся на первое место в турнирной таблице, которая пока является временным, так как "Краснодар" ещё не провёл свою игру.

В следующем туре "Зенит" может окончательно вернуться на первую строчку, если обыграет "Краснодар" в очном матче.

Источник: "Матч ТВ".


Горшков Зенит
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