"В принципе сомнений и не было, что "Зенит" не уступит свои позиции. Возможно, был момент в этом чемпионате, когда представилась возможность для конкурентов, но теперь команда Сергея Семака набирает очки и обретает уверенность", — сказал Горшков.
Напомним, действующий чемпион России не совсем удачно начал нынешний сезон РПЛ, отпустив вперёд другие команды. Однако ближе к середине чемпионата "Зенит" набрал форму и вернулся на первое место в турнирной таблице, которая пока является временным, так как "Краснодар" ещё не провёл свою игру.
В следующем туре "Зенит" может окончательно вернуться на первую строчку, если обыграет "Краснодар" в очном матче.
Источник: "Матч ТВ".
А. Горшков: сомнений не было, что "Зенит" не уступит свои позиции
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК «Зенит»