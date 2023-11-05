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"РБ Спорт": "Ахмат" предложил 3-летний контракт защитнику Тодоровичу

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Грозненский "Ахмат" хочет продлить контракт с боснийским защитником Дарко Тодоровичем до 2027 года.

Фото: ФК "Ахмат"
Как сообщает источник, "Ахмат" доволен игрой защитника Дарко Тодоровича в нынешнем сезоне. В связи с этим грозненский клуб хочет продлить контракт с боснийцем. Отмечается, что стороны уже начали переговоры о пролонгации соглашения на три года. Но пока им не удалось прийти к компромиссу по новому договору.

26-летний Дарко Тодорович является игроком грозненского "Ахмата" с июля 2022 года. Его действующее соглашение с командой из Чечни рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


Ахмат Тодорович Российские трансферы
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