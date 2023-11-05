Как сообщает источник, "Ахмат" доволен игрой защитника Дарко Тодоровича в нынешнем сезоне. В связи с этим грозненский клуб хочет продлить контракт с боснийцем. Отмечается, что стороны уже начали переговоры о пролонгации соглашения на три года. Но пока им не удалось прийти к компромиссу по новому договору.
26-летний Дарко Тодорович является игроком грозненского "Ахмата" с июля 2022 года. Его действующее соглашение с командой из Чечни рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ахмат" предложил 3-летний контракт защитнику Тодоровичу
Грозненский "Ахмат" хочет продлить контракт с боснийским защитником Дарко Тодоровичем до 2027 года.
Фото: ФК "Ахмат"