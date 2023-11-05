– Игра получилась сложной. Мы понимали, с кем играем. Знали, что если "Пари НН" забьет первым, то будет играть в низком блоке. Самое главное – классная игра для болельщиков. Камбэк – всегда классная история. "Пари НН" удивил, игроки хорошо цеплялись за мячи. Сегодня удача была на нашей стороне.
Эпизод с первым голом? Касание было, можете спросить у Аббоса Файзуллаева. Он меня защитил, сказал, что слышал касание. Ваня Обляков сказал: "Забирай, тебе нужнее", – цитирует Чалова "Матч ТВ".
5 ноября ЦСКА одержал волевую победу в домашнем матче 14-го тура чемпионата России над "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:2. В составе "армейцев" забитыми голами отметились Федор Чалов, Иброхимхалил Юлдошев и Виктор Давила.
Благодаря этому результату команда Владимира Федотова набрала 24 очка и поднялась на третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" с 20 очками опустился на 8-ю позицию в чемпионате страны. В следующем туре ЦСКА отправится в Воронеж, где 11 ноября встретится с "Факелом". На следующий день "Пари НН" на своем поле примет калининградскую "Балтику".
Чалов – о волевой победе над "Пари НН": камбэк – всегда классная история
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов заявил, что коснулся мяча в эпизоде с первым голом в ворота "Пари Нижний Новгород" (3:2) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА