В этом сезоне меня можно назвать лидером "Монако"? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой", — сказал Головин.
27-летний Головин в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года. За французский клуб полузащитник из России играет с лета 2018 года. Ранее Головин представлял ЦСКА.
Источник: Sport24.
Головин: я лидер "Монако"? Не стал бы говорить так однозначно
Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что не считает себя лидером команды.
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