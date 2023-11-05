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Головин: я лидер "Монако"? Не стал бы говорить так однозначно

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Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что не считает себя лидером команды.
Фото: Getty Images
В этом сезоне меня можно назвать лидером "Монако"? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой", — сказал Головин.

27-летний Головин в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на три года. За французский клуб полузащитник из России играет с лета 2018 года. Ранее Головин представлял ЦСКА.

Источник: Sport24.


Головин Монако
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