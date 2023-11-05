"Осипенко – лидер не только обороны, но и команды? 100%. Даже если посмотреть на тренировки, он всегда подсказывает. При нём реально прогрессируешь", — сказал Вахания.
29-летний Осипенко в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах, забив в них четыре гола. Некоторую часть сезона спортсмен, вызывающийся в сборную России, пропустил из-за травмы.
Источник: "Чемпионат".
Вахания: Осипенко — 100% не только лидер обороны, но и всего "Ростова". При нем прогрессируешь
Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о футболисте команды Максиме Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"