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Зиньковский – о матче с "Локомотивом": по игре чувствовалось, что вдесятером можем победить

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о ничейном результате в матче с "Локомотивом" (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Хотели выиграть. По игре чувствовалось, что вдесятером можем. Как будто потеряли два очка. Это по ощущениям от игры. Сдутый мяч? Было два раза такое. Не знаю, кто сдул мяч и почему он сдулся (смеется), — приводит слова Зиньковского "Чемпионат".

Напомним, вчера, 5 ноября 2023 года, в Москве на стадионе "РЖД Арена" состоялся центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный "Локомотив" сыграл со "Спартаком". Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1. Отметим, что с 38 минуты поединка красно-белые играли в меньшинстве. В их составе красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.


Зиньковский Локомотив Спартак
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