— Яркий матч получился, много моментов создали обе команды. Хотелось выиграть, но в целом результат 1:1 справедлив, — приводит слова Рыскина "Матч ТВ".
Напомним, 6 ноября 2023 года в Оренбурге состоялся один из матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Оренбург" сыграл с "Ростовом". Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 1:1.
Спортдир "Ростова" – об игре с "Оренбургом": хотелось выиграть, но результат справедлив
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о ничейном результате в игре 14-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"