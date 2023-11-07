- Тюкавин не вызван в сборную России? Работаем дальше. Мы будем больше работать. То, что каждый игрок мечтает играть в сборной - да. Конкуренция была везде. Есть главный тренер, который отвечает за результат. У каждого свой выбор и свои вкусы. Не вижу никаких проблем, - передает слова Сафонова "Чемпионат".
Ранее пресс-служба сборной России опубликовала состав национальной команды на ноябрьский сбор 2023 года с товарищеским матчем против сборной Кубы. В числе трех нападающих, вызванных тренерским штабом Валерия Карпина на этот сбор, не оказалось 21-летнего нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина. В текущем сезоне на счету Тюкавина 6 голов и 4 голевых паса в 18 матчах за клуб во всех турнирах, при этом в РПЛ он не забивал с 6 августа по 29 октября.
Агент Тюкавина - о невызове форварда "Динамо" в сборную России: не вижу никаких проблем, будем больше работать
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов дал комментарий по поводу невызова игрока в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"