"Тренер сборной [Карпин] решает, кого вызывать. Учитывая игру нашей команды, он прав, что не вызывает наших футболистов. Но у нас нет никаких претензий. Обидно, конечно. Но футболисты сами должны об этом думать. Они сами виноваты, должны больше работать", — сказал Иванов.
"Урал" переживает не самый лучший отрезок сезона. Команда из Екатеринбурга, которую тренирует Виктор Гончаренко, не может победить в чемпионате России девять матчей. Последняя была одержана над "Балтикой" 19 августа. Сейчас "Урал" занимает в турнирной таблице 12-е место, набрав 16 очков в 14 турах.
Источник: "РБ Спорт".
Президент "Урала" Иванов: наши футболисты сами виноваты, что их не вызвали в сборную России
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу отсутствия игроков команды в заявке сборной России на ноябрьский сбор.
Фото: ФК "Урал"