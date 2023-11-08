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Горлукович: у "Спартака" с турнирной точки зрения ничего не потеряно. Займут третье место и все успокоятся

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Бывший футболист "Спартака" Сергей Горлукович высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"По сравнению с прошлым сезоном есть большой спад. В качестве игры также просели. Хотя с турнирной точки зрения ничего не потеряно: так же могут занять третье место в чемпионате, и все по итогу успокоятся. Даже Кубок "Спартак" может выиграть", — сказал Горлукович.

В нынешнем сезоне "Спартак" после 14 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место, набрав 21 очко. В следующем туре у команды Гильермо Абаскаля запланирован выезд на игру с "Ростовом".

В прошлом сезоне "Спартак" стал третьим в РПЛ. Тот сезон стал первым для Абаскаля в команде.

Источник: "Матч ТВ".

Горлукович Спартак
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