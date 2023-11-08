– "Краснодар" абсолютно заслуженно идет на первом месте. "Зенит" немного забуксовал в начале сезона, но было все равно понятно, что петербуржцы снова станут основными претендентами на золото в этом чемпионате. Но если краснодарцы продолжат в том же духе, думаю, они должны попортить нервы петербургской команде.
Шансы двух соседей по турнирной таблице в предстоящем матче равны. Предсказать, кто здесь победит, очень сложно. Если "Краснодар" сыграет в свою силу, то, вполне возможно, добьется победы, – цитирует Бояринцева "Матч ТВ".
Центральный матч 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени.
После 14 сыгранных туров РПЛ "Краснодар" единолично возглавляет таблицу РПЛ, набрав 31 очко и опережая на 2 очка своего ближайшего преследователя "Зенит" (29). Напомним, команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны последних 5 лет. "Краснодар" в прошлом сезоне дошел до финала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти.
Бояринцев: если "Краснодар" продолжит в том же духе, то попортит нервы "Зениту"
Главный тренер саратовского "Сокола" и экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев оценил шансы "Краснодара" в чемпионской гонке РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"