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Агент Баринова: интерес из Европы к Дмитрию? Сейчас он игрок "Локомотива"

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Павел Банатин, представляющий интересы футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал возможный переезд своего клиента в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"
"Интерес из Европы к Баринову? Не комментирую. Сейчас он футболист "Локомотива" и все мысли связаны с этой командой", — цитирует Банатина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Баринов сыграл 17 матчей. В них полузащитник забил 1 мяч. Сейчас "Локомотив" располагается на седьмом месте в РПЛ. Железнодорожники набрали 21 очко в 14 матчах. В следующем туре чемпионата они встретятся с "Ахматом". Игра пройдет 11 ноября на "РЖД Арене".

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