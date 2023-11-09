"Интерес из Европы к Баринову? Не комментирую. Сейчас он футболист "Локомотива" и все мысли связаны с этой командой", — цитирует Банатина Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Баринов сыграл 17 матчей. В них полузащитник забил 1 мяч. Сейчас "Локомотив" располагается на седьмом месте в РПЛ. Железнодорожники набрали 21 очко в 14 матчах. В следующем туре чемпионата они встретятся с "Ахматом". Игра пройдет 11 ноября на "РЖД Арене".
Агент Баринова: интерес из Европы к Дмитрию? Сейчас он игрок "Локомотива"
Павел Банатин, представляющий интересы футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал возможный переезд своего клиента в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"