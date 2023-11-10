"Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал", — сказал Луческу.
Луческу отметил, что уже на стадии четвертьфинала команду из России ждал бы сильный клуб, доминирующий в одном из европейских чемпионатов.
Отметим, что уже более 1,5 лет российский футбол находится вне международных соревнований из-за начала конфликта на Украине.
Луческу тренировал "Зенит" в сезоне-2016/2017 и вместе с ним вылетел в первом раунде плей-офф Лиги Европы от "Андерлехта" (3:3 по сумме двух матчей) из-за забитого бельгийским клубом гола на выезде.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Луческу: "Зенит" смог бы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что команде из Санкт-Петербурга было бы по силе выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив