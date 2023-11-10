– Карпин хорошо умеет играть против "Спартака". Коллектив Абаскаля сейчас находится на спаде, однако у себя дома москвичи остаются грозными соперниками, тогда как "Ростов" на выезде играет из рук вон плохо. Сложно выделить здесь фаворита.
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Ростовом" состоится 12 ноября 2023 года. Он будет проведен в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало предстоящего поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.
После 14 туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету 21 балл. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. Коллектив Валерия Карпина заработал 17 очков. Он идет 11-м.
Источник: Metaratings
Тихонов: коллектив Абаскаля сейчас находится на спаде, но и "Ростов" на выезде играет из рук вон плохо
Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Ростовом".
Фото: "Матч ТВ"