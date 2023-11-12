— Скажем так, непростая игра была, команда неудобная и силовая. Нам нельзя было проиграть в единоборствах, что мы и сделали. Могли вырвать победу в концовке. Всегда хочется большего, но удовлетворительный результат.
Напомним, сегодня, 12 ноября 2023 года, в Нижнем Новгороде был проведен очередной матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб “Пари НН” сыграл против калининградской “Балтики”. Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0. После 15 туров “Пари НН” занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на своем счету 21 очко.
Источник: "Матч ТВ"
Юран – о ничьей с “Балтикой”: удовлетворительный результат
Главный тренер нижегородского “Пари НН” Сергей Юран прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской “Балтикой” (0:0).
Фото: "Матч ТВ"