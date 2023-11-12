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Гендиректор "Динамо": условия для пролонгации Тюкавина реализовались. На год

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Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил, что условия для автоматического продления контракта с нападающим "бело-голубых" Константином Тюкавиным на сезон-2024/25 выполнены.
Фото: ФК "Динамо"
– Условия для пролонгации Тюкавина реализовались. На год, – цитирует Пивовара "Матч ТВ".

12 ноября "Динамо" на своем поле нанесло поражение "Оренбургу" со счетом 2:0. Первый гол в матче забил 21-летний форвард Константин Тюкавин, который вышел в стартовом составе "бело-голубых" и был заменен в компенсированное время. В общей сложности футболист провел на поле свыше 1200 игровых минут, тем самым автоматически активировав опцию продления соглашения с "Динамо". Эту информацию после финального свистка официально подтвердил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

В нынешнем сезоне Тюкавина принял участие в 18 матчах за "бело-голубых" и забил 6 мячей. Прежний контракт с "Динамо" истекал летом 2024 года.

"Динамо" набрало 25 очков и завершило первый круг на верхней строчке в РПЛ. 25 ноября команда Марцела Лички в гостях встретится в дерби с ЦСКА.

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