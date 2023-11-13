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Вера: могу ли я уйти из "Оренбурга"? Может быть

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Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера прокомментировал свой возможный уход из команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Могу ли уйти? Может быть, но всё зависит от желания «Оренбурга». Саудовская Аравия или Россия? Говорил со своим агентом, хотел бы продолжить в России, но всё зависит от клубов", — цитирует аргентинца Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что зимой Вера может оказаться в московском "Локомотиве". В текущем сезоне РПЛ аргентинский полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 год передачи за 14 матчей. Сейчас "Оренбург" находится на 13-м месте в чемпионате России.

Российские трансферы Оренбург Вера
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