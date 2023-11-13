"Сперцян футболист уровня "Ювентуса"? Да, он безусловно футболист европейского уровня, поэтому за ним следят столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок", — приводит слова Кордобы Metaratings.ru.
В сезоне-2023/24 Сперцян сыграл 18 матчей. В них полузащитник забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что итальянский "Ювентус" заинтересован в трансфере футболиста.
"Краснодар" занимает первое место в чемпионате России, набрав 32 очка в 15 матчах. В следующем туре РПЛ команда Владимира Ивича встретится с "Уралом". Матч пройдет 26 ноября в Екатеринбурге.
Кордоба: Сперцян — игрок уровня "Ювентуса"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба оценил уровень игры своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"