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Кордоба: Сперцян — игрок уровня "Ювентуса"

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба оценил уровень игры своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян футболист уровня "Ювентуса"? Да, он безусловно футболист европейского уровня, поэтому за ним следят столько команд. Очень надеюсь, что он сможет совершить этот скачок", — приводит слова Кордобы Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Сперцян сыграл 18 матчей. В них полузащитник забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что итальянский "Ювентус" заинтересован в трансфере футболиста.

"Краснодар" занимает первое место в чемпионате России, набрав 32 очка в 15 матчах. В следующем туре РПЛ команда Владимира Ивича встретится с "Уралом". Матч пройдет 26 ноября в Екатеринбурге.

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