– Трансфер Дуарте — провальный трансфер. Он играет, потому что других на эту позицию у “Спартака” нет. Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач. Все ошибки у “Спартака” из-за Дуарте.
23-летний Алексис Дуарте стал футболистом московского “Спартака” в январе текущего года. Он перешел в российский клуб из парагвайского “Серро Портеньо”. Действующий трудовой контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в три миллиона евро.
Московский “Спартак” после 15 туров чемпионата России по футболу имеет на своем счету 24 очка. Он занимает шестое место в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Пименов: переход Дуарте в “Спартак”— провальный трансфер
Бывший нападающий московского “Локомотива” Руслан Пименов высказался о трансфере защитника Алексиса Дуарте в столичный “Спартак”.
Фото: ФК "Спартак"