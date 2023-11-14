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Хуниор Алонсо: больше всего лидерству "Краснодара" удивились журналисты. У нас не было задачи занять первое место

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Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо считает, что больше всех их лидерству в РПЛ удивились журналисты.
Фото: ФК "Краснодар"
"Перед нами не стояло задачи обязательно занять первое место, но пока нам это удается. Новый тренер донёс до нас свои идеи, мы хорошо и правильно их восприняли. Кроме того, клуб качественно доукомплектовался. Мне кажется, больше всех нашему лидерству удивились журналисты", — сказал Алонсо.

Краснодарская команда опережает ближайшего преследователя после 15 туров на два очка. Им является "Зенит", которые последние пять сезонов становился чемпионом в России.

Сейчас Российская Премьер-Лига ушла на международную паузу. Следующий матч "Краснодар" проведёт 26 ноября, когда встретится на выезде с "Уралом" из Екатеринбурга. До зимней паузы "быкам" останется также провести матчи с "Оренбургом" (3 декабря) дома и с ЦСКА (10 декабря) на выезде.

Источник: "Чемпионат".

Хуниор Алонсо Краснодар
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