"В чемпионство "Спартака" в этом сезоне не верю, конечно. Ни одна из команд, расположившихся за "Зенитом" и "Краснодаром", чемпионом стать не сможет. Без обид, просто сужу по уровню игры, нацеленности на результат", — цитирует Кириченко "РБ Спорт".
"Спартак" находится на шестом месте в РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 24 очка за 14 матчей. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/2017. Тогда красно-белыми руководил итальянский тренер Массимо Каррера. Москвичи набрали за тот год 69 очков, опередив ближайшего преследователя на 8 баллов.
Кириченко: в чемпионство "Спартака" в этом сезоне не верю
Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Кириченко заявил, что он не верит в чемпионство "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"