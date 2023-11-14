– Пока я не говорю на русском языке, но я его понимаю. Собираюсь учить русский язык. Сравнить Краснодар и Нигерию? Я думаю, что они равны для меня, 50 на 50, – приводит слова Олусегуна ТАСС.
Ранее 21-летний Олакунле Олусегун заявил о том, что он хочет получить паспорт гражданина Российской Федерации. По словам нигерийца, это может произойти уже в следующем году.
Напомним, Олакунле Олусегун стал футболистом “Краснодара” в 2021 году. В текущем сезоне вингер “быков” в общей сложности принял участие в 17 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Олусегун: Краснодар и Нигерия равны для меня, 50 на 50
Нападающий “Краснодара” Олакунле Олусегун высказался о важности Нигерии и Краснодара в его жизни.
Фото: ФК "Краснодар"