— “Спартаку” не хватает стабильности, хорошие матчи чередовались с неудачными. Сложно назвать одну причину, там целый комплекс проблем. Понятно, что по составу команда должна находиться выше, “Спартак” занимает не свое место.
После 15 туров Российской Премьер-Лиги московский “Спартак” имеет на своем счету 24 очка. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. В последнем матче, который 12 ноября состоялся в Москве на стадионе “Открытие Банк Арена”, красно-белые одержали победу над “Ростовом” со счетом 2:1.
Источник: “РБ Спорт”
Бушманов: “Спартак” занимает не свое место – он должен находиться выше
Бывший футболист московского “Спартака” Евгений Бушманов высказался о турнирном положении красно-белых после 15 туров РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"