Как сообщает источник, полузащитники “Спартака” Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, которые вчера из-за травм покинули расположение сборной России, могут сыграть с калининградской “Балтикой”. Эта встреча будет проведена 25 ноября. Она войдет в программу 16 тура Российской Премьер-Лиги.
В нынешнем сезоне 27-летний Антон Зиньковский принял участие в 20 матчах московского “Спартака”. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. 22-летний Руслан Литвинов в 14 играх не отметился голевыми действиями.
Источник: “Евро-Футбол”
Зиньковский и Литвинов могут сыграть с “Балтикой”
Стало известно, когда травмированные футболисты московского “Спартака” Антон Зиньковский и Руслан Литвинов могут вернуться на поле.
Фото: РФС