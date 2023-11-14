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Зиньковский и Литвинов могут сыграть с “Балтикой”

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Стало известно, когда травмированные футболисты московского “Спартака” Антон Зиньковский и Руслан Литвинов могут вернуться на поле.
Фото: РФС
Как сообщает источник, полузащитники “Спартака” Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, которые вчера из-за травм покинули расположение сборной России, могут сыграть с калининградской “Балтикой”. Эта встреча будет проведена 25 ноября. Она войдет в программу 16 тура Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне 27-летний Антон Зиньковский принял участие в 20 матчах московского “Спартака”. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. 22-летний Руслан Литвинов в 14 играх не отметился голевыми действиями.

Источник: “Евро-Футбол”

Спартак Литвинов Балтика Зиньковский
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