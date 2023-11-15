Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Дзюба: 100% компьютерные игры помогают развитию людей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба рассказал о своём отношении к компьютерным играм.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я думаю, что на 100% компьютерные игры помогают развитию людей. Если раньше, когда все начиналось, мы как-то тяжело к этому относились, казалось, что это не совсем спорт, то сейчас нужно признать, что это действительно спортсмены, которые уделяют этому очень много времени", — сказал Дзюба.

Нападающий признался, что и сам любит поиграть в компьютер, а его любимой игрой является CS:GO. В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба в 17 матчах стал автором четырёх голов и трёх результативных передач. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: ТАСС.

Дзюба Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится