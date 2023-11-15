"Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды. Cменится ли чемпион? Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА", — сказал Лукин.
ЦСКА, который в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России, по итогам первой половины нынешнего занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" у армейцев составляет семь очков. До конца осенней части чемпионата ЦСКА проведёт матчи с "Динамо", "Ростовом" и "Краснодаром". Отметим, что с ростовчанами ЦСКА также сыграет в Кубке России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Защитник ЦСКА Лукин: в этом сезоне чемпионами станем мы
Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что его команда в нынешнем сезоне станет чемпионом России.
Фото: ПФК ЦСКА