Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Израиль
22:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Бельгия
22:45
СербияНе начат

Защитник ЦСКА Лукин: в этом сезоне чемпионами станем мы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что его команда в нынешнем сезоне станет чемпионом России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Вся борьба впереди. До конца этой части чемпионата осталось еще пара матчей. Потом мы проведем хорошие сборы, догоним и обгоним эти команды. Cменится ли чемпион? Посмотрим. Я думаю, что чемпионом станет ЦСКА", — сказал Лукин.

ЦСКА, который в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России, по итогам первой половины нынешнего занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" у армейцев составляет семь очков. До конца осенней части чемпионата ЦСКА проведёт матчи с "Динамо", "Ростовом" и "Краснодаром". Отметим, что с ростовчанами ЦСКА также сыграет в Кубке России.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".

Лукин ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится