"Зато играет Зиньковский, про которого раньше спрашивали — почему он не играет? Думаю, таким образом Абаскаль дает ему шанс, которую игру выпуская в стартовом составе. А перестановки в составе по исполнителям — Медина, Бонгонда, Мойзес — это можно бесконечно "мусолить", — сказал Шишкин.
Ранее сообщалось, что у Соболева случился конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем из-за нескольких пропущенных завтраков. Говорилось, что нападающего даже отстраняли от тренировок и он работал индивидуально. В последней игре с "Ростовом" Соболев появился на поле на несколько минут и вклада в исход матча не внёс.
Источник: "РБ Спорт".
Шишкин — об отсутствии Соболева в старте "Спартака": зато играет Зиньковский. Перестановки можно бесконечно мусолить
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин отреагировал на отсутствие нападающего Александра Соболева в стартовом составе команды на матч 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: "Чемпионат"