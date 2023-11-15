"Разве сборную надо настраивать на Кению? Им нужен дополнительный настрой, а не мастерство? Тогда я недонастроил. Я могу выйти настроенный на 100%. Могут дать каждому по 10 миллионов евро, обыграете Кению на одном настрое? Ни одну взрослую команду не обыграть без качеств, даже команду Медиалиги", — приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Сборная России играла против Кении 16 октября. Игра проходила в Турции на стадионе "Спортивный центр отеля Титаник Мардан". Матч завершился ничьей 2:2. Голы оформили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Следующий матч команда сыграет 20 ноября. Соперником станет сборная Кубы. Игра пройдет в Волгограде. Встречу примет стадион "Волгоград Арена". Начало — 19:00 (мск).
Карпин: ни одну взрослую команду не победить на одном настрое
Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что ни одну профессиональную команду не обыграть на одном настрое.
Фото: РФС