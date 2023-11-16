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Колыванов: Сперцян сейчас стоит 30-50 миллионов евро

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Главный тренер "Текстильщика" Игорь Колыванов считает, что сейчас полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян оценивается в 30-50 миллионов евро.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"За сколько "Краснодару" можно продавать Сперцяна? Он сейчас стоит 30-50 миллионов евро. Но цену можно сказать и 100, а продать за 50, или назвать 50, а отдать за 25", — сказал Колыванов.

23-летний Сперцян в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с родной командой истекает летом 2026 года.

Ранее появилась информация, что "Ювентус" готов рассмотреть приобретение Сперцяна в январе.

Источник: Metaratings.

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