"За сколько "Краснодару" можно продавать Сперцяна? Он сейчас стоит 30-50 миллионов евро. Но цену можно сказать и 100, а продать за 50, или назвать 50, а отдать за 25", — сказал Колыванов.
23-летний Сперцян в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с родной командой истекает летом 2026 года.
Ранее появилась информация, что "Ювентус" готов рассмотреть приобретение Сперцяна в январе.
Источник: Metaratings.
Колыванов: Сперцян сейчас стоит 30-50 миллионов евро
Главный тренер "Текстильщика" Игорь Колыванов считает, что сейчас полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян оценивается в 30-50 миллионов евро.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф