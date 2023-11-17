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Семин: "Краснодар" - это главный прорыв в первом круге этого сезона РПЛ

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает "Краснодар" главным прорывом в первой половине текущего сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Главный прорыв в первом круге этого сезона - это "Краснодар". Они никогда не были после первого круга на первом месте в чемпионате. Турнирная таблица определяет всю работу клуба, тренерского штаба, игроков. Поэтому я бы и поставил "Краснодар" на первое место.

"Краснодар" после 15 сыгранных туров набрал 32 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. "Быки" на два балла опережают действующих чемпионов страны "Зенит" и на семь - московское "Динамо", занимающее на данный момент третью строчку. До зимней паузы в РПЛ краснодарцы сыграют на выезде с екатеринбургским "Уралом" и примут на своем поле "Оренбург" и столичный ЦСКА.

Источник: Metaratings.ru.

Семин Краснодар
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