- Главный прорыв в первом круге этого сезона - это "Краснодар". Они никогда не были после первого круга на первом месте в чемпионате. Турнирная таблица определяет всю работу клуба, тренерского штаба, игроков. Поэтому я бы и поставил "Краснодар" на первое место.
"Краснодар" после 15 сыгранных туров набрал 32 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. "Быки" на два балла опережают действующих чемпионов страны "Зенит" и на семь - московское "Динамо", занимающее на данный момент третью строчку. До зимней паузы в РПЛ краснодарцы сыграют на выезде с екатеринбургским "Уралом" и примут на своем поле "Оренбург" и столичный ЦСКА.
Источник: Metaratings.ru.
Семин: "Краснодар" - это главный прорыв в первом круге этого сезона РПЛ
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает "Краснодар" главным прорывом в первой половине текущего сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости