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Кассьерра — о Санкт-Петербурге: здесь невероятно красиво! Мне и моей семье приятно жить в таком месте

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Футболист "Зенита" Матео Кассьерра поделился своим мнением о Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
"Здесь невероятно красиво! В России я достаточное время жил в Сочи, могу утверждать, что это совершенно другой город. Мне и моей семье очень приятно жить в таком потрясающем месте, как Санкт-Петербург", — приводит слова Кассьерры Bobsoccer.

Кассьерра перешел в "Зенит" летом 2022 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах. В них нападающий забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Матео является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. Колумбиец оторвался от ближайшего преследователя игрока "Краснодара" Джона Кордобы на 5 голов.

Кассьерра Зенит
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