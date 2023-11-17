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Агент – о возможном возвращении Языджи в РПЛ: он продолжит карьеру в Европе

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Адем Чебеджи, агент экс-полузащитника московского ЦСКА Юсуф Языджи, ответил на вопрос о том, может ли его клиент зимой вернуться в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
— Юсуф великолепно играет во Франции сейчас. Полагаю, он продолжит карьеру в Европе, — цитирует слова агента “Матч ТВ”.

В настоящее время 26?летний Юсуф Языджи выступает за французский “Лилль”. Его действующее соглашение с клубом из Лиги 1 рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 16 матчах и забил четыре мяча.

Напомним, в 2022 году Юсуф Языджи на правах аренды выступал за московский ЦСКА.

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