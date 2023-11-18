"Миранчуки появились у нас в академии еще школьниками. Я не могла не обратить внимания на этих двух ребят, они в столь юном возрасте могли мыслить как зрелые люди. С первых просмотров их игры я поняла, что это будущее не только "Локомотива", но и всего российского футбола.
Дебютный матч Алексея и Антона показал всем, что у них невероятное игровое чутье, отличная скорость и высокий уровень футбольного интеллекта. Тогда я подумала: "Вот они наши новые российские звезды", — сказала Смородская.
Миранчуки — братья-близнецы. Алексей сейчас выступает за итальянскую "Аталанту", в составе которой в шести матчах сезона провёл на поле 195 минут. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона и, по сообщениям СМИ, "Локомотив" заинтересован в возвращении своего воспитанника. Однако сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.
Антон Миранчук продолжает играть за "Локомотив". Семь лет назад он провёл сезон в составе эстонского клуба "Левадия" и на данный момент это единственный опыт выступлений вне России. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах, забив четыре гола и отдал столько же результативных передач.
Источник: Sport24.
Смородская — о братьях Миранчуках: после их дебютного матча подумала, что растут новые российские звезды
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о братьях Миранчуках.
Фото: РФС