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Смородская — о братьях Миранчуках: после их дебютного матча подумала, что растут новые российские звезды

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о братьях Миранчуках.
Фото: РФС
"Миранчуки появились у нас в академии еще школьниками. Я не могла не обратить внимания на этих двух ребят, они в столь юном возрасте могли мыслить как зрелые люди. С первых просмотров их игры я поняла, что это будущее не только "Локомотива", но и всего российского футбола.

Дебютный матч Алексея и Антона показал всем, что у них невероятное игровое чутье, отличная скорость и высокий уровень футбольного интеллекта. Тогда я подумала: "Вот они наши новые российские звезды", — сказала Смородская.

Миранчуки — братья-близнецы. Алексей сейчас выступает за итальянскую "Аталанту", в составе которой в шести матчах сезона провёл на поле 195 минут. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона и, по сообщениям СМИ, "Локомотив" заинтересован в возвращении своего воспитанника. Однако сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.

Антон Миранчук продолжает играть за "Локомотив". Семь лет назад он провёл сезон в составе эстонского клуба "Левадия" и на данный момент это единственный опыт выступлений вне России. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах, забив четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Источник: Sport24.

Миранчук Ал Миранчук Ан Смородская Локомотив Аталанта Серия А
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