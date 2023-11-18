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Байрамян — о словах Петракова: если тренер не вызывает — его решение. Но это не значит, что не хочу играть за Армению

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Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян отреагировал на высказывания главного тренера команды Александра Петракова.
Фото: REUTERS / Arnd Wiegmann
Петраков намекнул, что у полузащитника "Ростова" недостаточно желания для выступления за национальную команду.

"Высказывание главного тренера сборной Армении о моих травмах во время сборов национальной команды выглядит так, будто я не хочу играть за нее.

В моем сердце живут две команды: "Ростов" и сборная Армении. Все, кто меня знает, могут сказать какое место в моей жизни занимают матчи в футболке национальной команды, с каким удовольствием я езжу в ее расположение. Если тренер меня не вызывает — его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную", — сказал Байрамян.

31-летний Байрамян мог выступать за сборную России, однако так и не получил предложения от этой команды. В сентябре 2020 года Байрамян впервые сыграл за сборную Армении и с тех пор провёл за неё 22 матча, забив два гола и отдав результативную передачу. На молодёжном и юношеском уровне Байрамян играл за Россию.

Источник: Sport24.

Байрамян Сборная Армении Петраков Ростов
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