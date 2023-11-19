У них много молодых, но вряд ли. Может быть, они могли бы уехать в средние клубы, но пока никого не берут. В топ-клубы — вряд ли. Не вижу, чтобы в каком-то игроке "Спартака" была заинтересованность. Никто себя ярко не проявляет", — сказал Тарханов.
"Спартак" в нынешнем сезоне идёт на шестом месте в турнирной таблицы, набрав по итогам 15 матчей РПЛ 24 очка. У команды на 25 ноября запланирован выездной матч с "Балтикой" в Калининграде. Также команде предстоит перед зимней паузой провести ещё три матча (два в РПЛ, и один — в Кубке России).
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Тарханов: никто из "Спартака" себя ярко не проявляет. Не вижу заинтересованности из Европы ни в одном игроке
Российский специалист Александр Тарханов считает, что ни один из игроков "Спартака" не может заинтересовать европейский клуб.
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