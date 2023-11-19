"Никогда не забуду, как Юра с женой Любой приехали поболеть за нас на финал Кубка УЕФА 2005 года в Лиссабон. Сколько теплых слов от него я тогда услышал! Он аж растрогался от нашей победы — и слезы были... Семин сказал моей супруге Белле: "Ты даже не представляешь, что он сделал!"
Такое отношение друга и в то же время коллеги, у которого своя тренерская карьера, — это самое дорогое в жизни. Вот вам и объяснение, почему наши с Юрой отношения — это навсегда", — сказал Газзаев.
Напомним, в истории России только ЦСКА (2005) и "Зенит" (2009) становились обладателями Кубка УЕФА. С 2010 года турнир носит название Лига Европы.
Газзаев работал в ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Вместе с ним команда выиграла 11 трофеев. В последний раз на тренерский мостик Газзаев заступал в 2012 году, когда тренировал "Аланию". В 2013 году он завершил тренерскую карьеру, а позже был депутатом Госдумы.
Юрий Сёмин в последний раз работал в 2021 году в "Ростове". Проработав около месяца, специалист был освобожден с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Газзаев: никогда не забуду, как Семин с женой приехали болеть за ЦСКА на финале Кубка УЕФА
Бывший главный тренер ЦСКА Юрий Газзаев объяснил, почему его дружеские отношения с Юрием Сёминым останутся до конца жизни.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев