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Газзаев: никогда не забуду, как Семин с женой приехали болеть за ЦСКА на финале Кубка УЕФА

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Бывший главный тренер ЦСКА Юрий Газзаев объяснил, почему его дружеские отношения с Юрием Сёминым останутся до конца жизни.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
"Никогда не забуду, как Юра с женой Любой приехали поболеть за нас на финал Кубка УЕФА 2005 года в Лиссабон. Сколько теплых слов от него я тогда услышал! Он аж растрогался от нашей победы — и слезы были... Семин сказал моей супруге Белле: "Ты даже не представляешь, что он сделал!"

Такое отношение друга и в то же время коллеги, у которого своя тренерская карьера, — это самое дорогое в жизни. Вот вам и объяснение, почему наши с Юрой отношения — это навсегда", — сказал Газзаев.

Напомним, в истории России только ЦСКА (2005) и "Зенит" (2009) становились обладателями Кубка УЕФА. С 2010 года турнир носит название Лига Европы.

Газзаев работал в ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Вместе с ним команда выиграла 11 трофеев. В последний раз на тренерский мостик Газзаев заступал в 2012 году, когда тренировал "Аланию". В 2013 году он завершил тренерскую карьеру, а позже был депутатом Госдумы.

Юрий Сёмин в последний раз работал в 2021 году в "Ростове". Проработав около месяца, специалист был освобожден с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Семин Газзаев ЦСКА
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