"В этом году осталось три игры, надо сделать максимум, чтобы победить во всех. Да, мы не смогли в очной встрече обыграть "Краснодар" и обойти его в турнирной таблице, но я надеюсь, что к концу этого этапа мы все же окажемся первыми", — цитирует Сутормина "Матч ТВ".
После 15 туров РПЛ "Зенит" располагается на втором месте. Действующий чемпион России набрал 30 очков. Второй круг для сине-бело-голубых начнется с домашней встречи против "Сочи". Игра начнется 25 ноября в 15:15 (мск). В текущем сезоне Сутормин сыграл 11 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
Сутормин: надеюсь, что к концу 2023 года "Зенит" будет на первом месте в РПЛ
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал о целях своей команды в оставшееся время до зимней паузы.
Фото: ФК "Зенит"