- Конечно, решение положительное. Но комментировать ничего не готов. Это юридическое дело, пусть юристы его и комментируют, - передает слова Рыскина "РБ Спорт".
Ранее "Ростов" опубликовал официальное заявление по делу об одностороннем разрыве контракта 27-летним норвежским опорным полузащитником Матиасом Норманном. Футбольный трибунал ФИФА принял сторону российского клуба и обязал футболиста выплатить желто-синим компенсацию.
В августе 2023 года, выступая в завершавшейся по срокам аренде от "Ростова" в московском "Динамо", Норманн объявил о разрыве своих контрактов в одностороннем порядке и выехал из страны. Через некоторое время норвежец подписал соглашение с саудовским "Аль-Раедом" как свободный агент.
Спортдиректор "Ростова" Рыскин - об исходе "дела Норманна": конечно, решение положительное
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на решение трибунала ФИФА по факту самовольного разрыва контракта с клубом норвежским хавбеком Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Ростов"