- Я бы ничего не ставил нашей сборной и не подводил итоги года, потому что матчи были совершенно неофициальные. Просматривалось просто огромное количество игроков. Последний матч с издевательским счетом над Кубой у меня вызывает больше отрицательные эмоции. Есть всякие страны, которые можно так гонять. Но заклятых наших друзей, которые всегда были с нами, в отличие от многих других, загонять им по восемь мячей… На мой взгляд, должны быть какие-то нормы приличия - пять забили и остановитесь! Что вы из людей петрушек делаете, - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Товарищеский матч между национальными сборными России и Кубы прошел в Волгограде 20 ноября и завершился с разгромным счетом 8:0 в пользу нашей команды. Подопечным Валерия Карпина удалось открыть счет только на 22 минуте игры, но к перерыву в ворота кубинцев влетели уже три мяча. Счет 5:0 был достигнут сборной России на 66 минуте.
Все 8 голов наших парней были забиты разными игроками - Обляковым, Головиным, Антоном Миранчуком, Сильяновым, Соболевым, Пруцевым, Кривцовым и Мостовым. Для Александра Сильянова, Данила Пруцева и Никиты Кривцова эти забитые мячи стали дебютными в составе сборной России.
Червиченко - о 8:0 сборной России с Кубой: пять забили - и остановитесь, что вы из людей петрушек делаете!
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос об оценке сборной России в 2023 году.
Фото: МатчТВ