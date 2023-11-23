"Спартак" сильно лихорадит. По составу он точно не слабее "Краснодара". Во многих матчах мне импонирует игра "Спартака". Клуб всегда ставит задачу бороться за чемпионство, сейчас они идут на 6?м месте. Успех это или нет? Провал", — сказал Радимов.
По итогам первой половины сезона (15 матчей) красно-белые идут на шестой строчке, набрав 24 очка. "Краснодар", занимающий первое место, набрал 32 очка. В первом круге "быки" обыграли соперника на своём поле со счётом 2:0.
25 ноября "Спартаку" предстоит провести один из четырех последних матчей в нынешнем сезоне. Команда испанца Гильермо Абаскаля сыграет в Калининграде с "Балтикой".
Источник: "Матч ТВ".
Радимов: шестое место для "Спартака" — провал. Их состав точно не слабее, чем у "Краснодара"
Бывший российский полузащитник Владислав Радимов оценил выступление "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Ротор"