"Мы не комментируем слухи о трансферах", — приводит слова пресс-службы "Манчестер Юнайтед" ТАСС Спорт.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что скауты "Манчестер Юнайтед" следили за Алипом во время матча сборной Казахстана против Словении. Портал Transfermakt оценивает 23-летнего футболиста в 2 миллиона евро. Игрок из Казахстана провел в сине-бело-голубой футболке 44 матча, в которых не смог оформить голевые действия. С Нуралы в составе "Зенит" дважды становился чемпионом России.
В "Манчестер Юнайтед" отреагировали на слухи о трансфере Алипа
Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" прокомментировала слухи вокруг перехода защитника "Зенита" Нуралы Алипа в английский клуб.
Фото: ФК "Зенит"