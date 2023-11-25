"Анжи-Арену" хотят превратить в торговый центр? Эта история уже длится десять лет. Надеюсь, стадион останется, клуб "Анжи" возродится и вернет арену себе", — сказал Жирков.
Юрий Жирков завершил карьеру в 2022 году. За "Анжи" он играл с 2011 по 2013 год, проведя за это время 63 матча, забив три гола и отдав 15 результативных передач. "Анжи" прекратил существование в 2022 году, однако последние годы своей жизни клуб выступал в низших дивизионах.
Источник: Sport24.
Юрий Жирков надеется на возрождение "Анжи"
Бывший полузащитник "Анжи" Юрий Жирков высказался на тему того, что стадион ныне несуществующей команды хотят превратить в торговый центр.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"