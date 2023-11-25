- Собирается ли "Локомотив" обращаться в ЭСК? Будем, - передает слова Ульянова "СЭ".
Матч 16 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Локомотив" завершился вничью со счетом 3:3. "Железнодорожники" выигрывали со счетом 3:1 к 85 минуте игры, но упустили победу, пропустив два гола в добавленное время, один из которых - с пенальти. После матча капитан "Локо" Дмитрий Баринов и главный тренер Михаил Галактионов в резкой форме выразили недовольство судейством. Главным рефери на этой игре работал Василий Казарцев.
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"Локомотив" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Крыльями Советов"
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал о намерении клуба подать обращение в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 16 тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:3).
Фото: РПЛ