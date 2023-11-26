На протяжении всего матча в Калининграде шёл снегопад, игру даже приостанавливали для очистки поля от снега.
"Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке", — сказали в пресс-службе РПЛ.
Напомним, российский спорт находится в изоляции после начала конфликта на Украине. Международные технические производители отказались от сотрудничества с российскими клубами, сборными и организациями. Однако в нынешнем сезоне клубы РПЛ всё равно играют с мячами Nike, привезёнными в Россию по параллельному импорту.
Источник: "Матч ТВ".
"Балтика" и "Спартак" не сыграли красным мячом из-за отсутствия у РПЛ сотрудничества с Nike
В пресс-службе РПЛ объяснили причину отсутствия красного мяча в матче между "Балтикой" и "Спартаком" (0:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Виталий Невар