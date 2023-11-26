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Президент "Урала" - о победе над "Краснодаром": всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата!

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Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями после победы в матче 16-го тура РПЛ над "Краснодаром" (3:1).
Фото: РИА Новости
- Я всегда говорю: тяжело играть после матчей сборных. "Краснодару" сегодня было непросто во многом из-за этого. Особенный настрой Гончаренко? Точно сказать не могу, тут лучше у него спрашивать. Всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата! Пока рано что-либо говорить, нам еще играть и играть. Вся борьба впереди.

В воскресенье, 26 ноября, "Урал" на своем поле обыграл в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" со счетом 3:1. Гости вели в счете до 30-й минуты матча, после чего екатеринбуржцы сумели переломить ход встречи. Таким образом подопечные Виктора Гончаренко набрали 19 очков после шестнадцати сыгранных матчей и занимают 12-е место. "Краснодар" по итогам игры потерял не только очки, но и лидерство в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"

Иванов Г Урал Краснодар
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