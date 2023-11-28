"Смотрю на то, какую роль сейчас играет Кассьерра в команде. Он потрясающий футболист, очень помогает "Зениту". Возможно, в какой-то степени я воспринимаю его как ролевую модель. Спрашиваю у него какие-то советы, потому что он знает, как в этой команде играть так результативно, как он это делает сейчас", – цитирует французского игрока "СДЗД".
Изидор стал частью "Зенита" в сентябре этого года. Француз перешел в петербургский клуб из "Локомотива" на правах аренды. За сине-бело-голубых в РПЛ нападающий сыграл 8 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.
Кассьерра в нынешнем сезоне принял участие в 21 игре. За это время колумбийский футболист оформил 13 голов и отдал 5 голевых передач. Нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент, опережая ближайшего преследователя на 5 мячей.
Изидор: стараюсь равняться на Кассьерру
Форвард "Зенита" Вильсон Изидор рассказал, на какого игрока из петербургского клуба он старается равняться.
Фото: ФК "Зенит"