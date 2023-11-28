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Гранат: "Динамо" способно обыграть "Зенит" в Кубке России

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего противостояния "Динамо" и "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" имеет все шансы победить. В любом матче нашего чемпионата "Зенит" на бумаге будет фаворитом, но обыгрывать их можно, как показал чемпионат", — цитирует Граната "Чемпионат".

Первый матч плей-офф "Динамо" и "Зенит" сыграют завтра, 29 ноября, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — 18:15 (мск). Ответная встреча команд произойдет в марте 2024 года в Санкт-Петербурге. В этом сезоне бело-голубые побеждали сине-бело-голубых в августе на "Газпром Арене" со счетом 3:2.

Зенит Гранат Динамо Кубок России
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