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Агент Тюкавина: Костя дал слово, что не кинет "Динамо"

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Алексей Сафонов, который является агентом игрока "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о процессе продления контракта с текущим клубом футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
"Контракт рассчитан до лета, но есть опция продления ещё на год. Она включается, когда мы подпишем личный контракт. Я встречался с руководством "Динамо" и мы с Костей дали слово, что не собираемся кидать клуб", — цитирует агента "Чемпионат".

Тюкавин всю свою карьеру играет за "Динамо". За основную команду бело-голубых форвард отыграл 111 матчей, в которых смог оформить 31 гол и 21 результативную передачу. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Сайт Transfermakt оценивает российского нападающего в 8 миллионов евро.

Динамо Сафонов Тюкавин
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